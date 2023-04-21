الاحتلال يقرر هدم منزلي الشهيد الخواجا والأسير الطويل

العالم- فلسطين

ووفق موقع "المركز الفلسطيني للإعلام "قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنّ “قائد القيادة الوسطى وقّع على أوامر هدم لمنزل معتز الخواجا في نعلين منفذ عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف في تل أبيب، ومنزل أسامة الطويل في نابلس منفذ عملية إطلاق النار عند مفرق شفي شومرون”.

والشهيد معتز الخواجا من قرية نعلين غرب رام الله، هو منفّذ العملية البطوليّة في شارع “ديزنغوف” في تل أبيب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة، والتي قُتل بها مستوطن وأُصيب آخرون، في 9 مارس الماضي.

أما الأسير أسامة الطويل فتدّعي سلطات الاحتلال أنّه منفذ عملية إطلاق النار صوب حاجز “شافي شمرون” القريب من بلدة دير شرف غرب نابلس، بتاريخ 11/10/2022؛ التي أدت إلى قتل الجندي عيدو باروخ.

وتنتهج سلطات الاحتلال الصهيوني سياسة هدم بيوت الشهداء والأسرى كنوعٍ من العقاب الجماعي في محاولةٍ يائسة منها للتأثير على المقاومة، إلّا أنها لم تجنّ سوى المزيد من العمليات البطوليّة في نقاط الاشتباك كافة.