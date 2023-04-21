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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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وزير الدفاع الأمريكي: الجيش الامريكي يتطلع إلى توفير أكبر قدر ممكن من الخيارات بشأن السودان بما في ذلك إجلاء محتمل
وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
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الشيخ الخزعلي يهنئ جميع المسلمين في العالم بمناسبة عيد الفطر
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش
بارك الامين العام لحركة عصائب اهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي جميع المسلمين في العراق والعالم أجمع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
العالم-
العراق
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم الاسلامي
العراق
كلمات دليلية :
عيد الفطر
الشيخ قيس الخزعلي
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