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الشيخ الخزعلي يهنئ جميع المسلمين في العالم بمناسبة عيد الفطر

الشيخ الخزعلي يهنئ جميع المسلمين في العالم بمناسبة عيد الفطر
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

بارك الامين العام لحركة عصائب اهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي جميع المسلمين في العراق والعالم أجمع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

العالم- العراق

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الشيخ الخزعلي يهنئ جميع المسلمين في العالم بمناسبة عيد الفطر

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