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السودان.. الدعم السريع 'مستعدة' لفتح المطارات لإجلاء رعايا الدول الأجانب

السودان.. الدعم السريع 'مستعدة' لفتح المطارات لإجلاء رعايا الدول الأجانب
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت قوات الدعم السريع، عن استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئيا لتمكين الدول الشقيقة والصديقة، التي تود إجلاء رعاياها من مغادرة البلاد بسلام.

العالم - السودان

وجاء في بيان صحفي لقوات الدعم السريع: "تماشيا مع الهدنة الإنسانية، التي أعلنتها قوات الدعم السريع لـ 72 ساعة، بدأت منذ صباح يوم الجمعة، وسعيا منها لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين؛ تعلن قوات الدعم السريع استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئيا لتمكين الدول الشقيقة والصديقة التي تود إجلاء رعاياها من مغادرة البلاد بسلام".

وأضاف البيان: "وأكدت قوات الدعم السريع استعدادها التام للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة، التي تمكّن الجاليات والبعثات من مغادرة البلاد بأمان".

هذا وكان قد أعلن مكتب الناطق باسم القيادة العامة للجيش، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن قوات الدعم السريع خرقت الهدنة الإنسانية، التي مدتها 3 أيام، وَقامت بإطلاق سراح السجناء من سجن الهدى الواقع غربي أم درمان، اليوم الجمعة.

وصباح اليوم الجمعة، وافقت قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان.

جاءت هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.

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السودان.. الدعم السريع 'مستعدة' لفتح المطارات لإجلاء رعايا الدول الأجانب

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