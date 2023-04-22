السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣
٠١:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

7 عمليات إطلاق نار بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

7 عمليات إطلاق نار بالضفة والقدس خلال 24 ساعة
السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

شهدت الضفة الغربية والقدس 7 عمليات اطلاق نار ، وتم تسجيل 15 عملاً مقاومًا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

العالم - فلسطین

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 7 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، واندلاع المواجهات في 7 نقاط.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في أبو ديس بالقدس المحتلة حيث اندلعت موجهات مع قوات الاحتلال.

وشهدت مدينة رام الله عملية إطلاق نار في عارورة، فيما اندلعت مواجهات مع الاحتلال في عارورة وعبوين وكفر مالك.

كما استهدف مقاومون قوات الاحتلال بالقرب من مغتصبة شاكيد وكفر دان في جنين، وفي مخيم نور شمس في طولكرم، إلى جانب حاجز زعترة في نابلس.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في مخيم نور شمس، وفي بيتا وجبل العرمة بنابلس، فيما شهد جبل العرمة عملية إطلاق نار صوب جنود الاحتلال.

روابط ذات صلة

اعتداءات للمستوطنين بالضفة المحتلة في أول أيام عيد الفطر

الاحتلال يعتقل 3 شبان في الخليل في أول أيام عيد الفطر

مقاومون يستهدفون بالرصاص قوات الاحتلال غرب جنين

مشروع استيطاني جديد لقطع التواصل بين مدينتي القدس المحتلة وبيت لحم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

7 عمليات إطلاق نار بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

معظم الأمريكيين يعارضون ترشح بايدن وترامب لانتخابات الرئاسة

السودان.. الدعم السريع 'مستعدة' لفتح المطارات لإجلاء رعايا الدول الأجانب

دبلوماسي صيني يكشف رفض أمريكا وقف النزاع الأوكراني

الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة ثلاثة ايام

النائب الأول للرئيس الايراني يهنئ الحكومات والشعوب الاسلامية بعيد الفطر المبارك