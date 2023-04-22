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فيلمان إيرانيان ينافسان في مهرجان موسكو السينمائي الدولي

فيلمان إيرانيان ينافسان في مهرجان موسكو السينمائي الدولي
السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

ينافس فيلمان ايرانيان ضمن الافلام القصيرة والوثائقية في الدورة الـ 45 لمهرجان موسكو السينمائي الدولي.

العالم - إيران

وقال المستشار الثقافي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا الاتحادية: يشارك الفيلم القصير "يُفتح من هنا" للمخرج أمير حسين طالبي ومحسن اصدق بور في مسابقة الافلام القصيرة فيما يشارك فيلم "بيت الام شكوه" للمخرج مهدي بخشي في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بمهرجان موسكو الدولي.

وأضاف مسعود أحمدوند: بالإضافة إلى عرض الأفلام الإيرانية، سافر وفد من المنظمة السينمائية ومؤسسة "فارابي" أيضًا إلى روسيا للتنسيق بشأن التعاون المشترك بين إيران وروسيا في مجال الافلام والسينما تزامنا مع انعقاد مهرجان موسكو السينمائي.

وتابع: إن سينما الرسوم المتحركة الإيرانية حاضرة هذا العام أيضًا بفيلم طويل وفيلمين قصيرين في قسم "عالم الرسوم المتحركة" بمهرجان موسكو السينمائي الدولي.

وقال المستشار الثقافي للسفارة الإيرانية في روسيا: "لبتو" فيلم روائي طويل من إخراج عباس عسكري وإنتاج مركز "سورة" للرسوم المتحركة بتقنية ثلاثية الأبعاد احداثه مستقاة من قصة واجواء إيرانية بالكامل وبشعار "السعادة تُصنع".

واضاف أحمدوند، ان فيلم الرسوم المتحركة القصير "بيستون" للمخرج علي معصومي وفيلم "المكسور" للمخرجة فرزانة اميدوار نيا هما أيضًا، فيلمان متحركان قصيران من إنتاج القطاع الخاص في إيران سيتم عرضهما في مهرجان موسكو.

وقال المستشار الثقافي للسفارة الإيرانية في روسيا: الفيلم الوثائقي "علي ضد علي" للمخرج علي رضا رفوكران في القسم غير التنافسي للأفلام الوثائقية ، والفيلم القصير "المضيق" من تأليف وإخراج مقداد جلالي وتعاون الجمعية السينمائية الشبابية في مكتب شاهرود، والفيلم القصير "حارس مرمى هانوفر" للمخرجة مهري رحيم زاده وإنتاج جمعية السينما الشبابية في محافظة قزوين، والفيلم القصير "الشركة" للمخرجة إلناز خيرخواه، ستشارك في الأقسام غير التنافسية من مهرجان موسكو السينمائي.

يذكر ان مهرجان موسكو السينمائي الدولي الخامس والأربعون ، بدأ اول امس الخميس ويستمر لغاية يوم الخميس القادم.

وفي العام الماضي فاز فيلم "بدون موعد مسبق" من إيران للمخرج بهروز شعيبي بجائزتين رئيسيتين في هذا المهرجان.

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فيلمان إيرانيان ينافسان في مهرجان موسكو السينمائي الدولي