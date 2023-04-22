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قائد الجيش الأمريكي بحث مع البرهان تطورات الوضع في السودان

قائد الجيش الأمريكي بحث مع البرهان تطورات الوضع في السودان
السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

أجرى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، اتصالا هاتفيا، بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بحث خلاله سلامة الأمريكيين المتواجدين في السودان.

العالم - الامیرکیتان

وبحسب بيان لمكتب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، اليوم السبت، ناقش القائدان سلامة الأمريكيين وتطورات الوضع في السودان".

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية لإجلاء رعاياها في السودان في ظل احتدام المعارك في العاصمة الخرطوم. ولكن الخارجية الأمريكية، اعتبرت أمس الجمعة، أن المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تجعل من أي محاولة لإجلاء طاقم السفارة في الخرطوم عملية محفوفة بالخطر.

ويوم الخميس، قال البنتاغون إنه بصدد حشد قوات في المنطقة من أجل عملية إجلاء يعتقد أنها ستدار من قاعدة أمريكية في جيبوتي التي تقع على مسافة 1126 كيلومتراً جنوب شرق الخرطوم.

ويذكر، أن طرفي النزاع في السودان (الجيش وقوات الدعم السريع) أعلنا، يوم أمس الجمعة، عن موافقتهما على هدنة مدتها 3 أيام لأغراض إنسانية .

لكن في يوم الجمعة ذاته، قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش، إن قوات الدعم السريع خرقت الهدنة حيث حاولت الهجوم على عدة مواقع بالخرطوم من ضمنها القيادة العامة وعمارة الذهب بالسوق العربي وسط الخرطوم.

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