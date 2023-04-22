الخارجية الروسية تعلق على تصريحات انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

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وقالت زاخاروفا في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزراة الخارجية الروسية: "حلف الناتو يضع لنفسه هدف "هزيمة" روسيا في أوكرانيا، ولتحفيز كييف، فإنه يعد بأنه بعد انتهاء الصراع، يمكن قبول كييف في الحلف. مثل هذه التصريحات قصيرة النظر وخطيرة. يؤدي هذا إلى الانهيار النهائي لنظام الأمن الأوروبي".

ووصفت زاخاروفا زيارة ستولتنبرغ بأنها محاولة "لإحياء المناقشات حول احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو".

وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال زيارة غير معلنة إلى كييف، أن أوكرانيا ستنضم في النهاية إلى الحلف.

وأكد ينس ستولتنبرغ، امس الجمعة، أن الناتو سيواصل دعم أوكرانيا حتى تفوز في حربها ضد روسيا، لافتًا إلى أن حلفاءنا سيعززون وسينوعون من دعمهم إلى أوكرانيا وتسريع إيصال الأسلحة المتعهد بها إلى كييف.