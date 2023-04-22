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شاهد.. صلاة عيد الفطر المبارك في كربلاء والنجف الاشرف

شاهد.. صلاة عيد الفطر المبارك في كربلاء والنجف الاشرف
السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

أدى آلاف المواطنين العراقيين صلاة عيد الفطر المبارك في كربلاء والنجف الاشرف.

العالم-العراق

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