الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
٠٢:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

دروب الشام ، 61 ،الدراويش.. أسياد الطريقة المولوية بدمشق ، 20-07-1401

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ماكرون: لوبان قد تصل إلى السلطة في فرنسا عام 2027

طالبان: الادعاءات الأمريكية حول دور كابل في تنسيق خطط داعش كاذبة

مطالبات أوروبية بطرد السفير الصيني لدى فرنسا

الاتحاد الأوروبي يجلي وفده في السودان

الرئيس العراقي يزور طهران قريبا

نجاح المرحلة الاولى من عملية إجلاء اللبنانيين من السودان