سماع دوي إطلاق نار ومضادات الطائرات في العاصمة السودانية الخرطوم

العالم - السودان

وافادت مصادر اخبارية عربية بأنه "سُمع إطلاق نار ومضادات الطائرات الحربية تجاه العاصمة الخرطوم رغم الهدنة المعلنة من طرفي النزاع في السودان".



وبحسب شهود عيان أيضا فقد "سُمع أيضا دوي ضربات بالطيران الحربي في مناطق كرري والمنارة الواقعة شمال مدنية أم درمان".



وكان طرفي النزاع (الجيش وقوات الدعم السريع) قد أعلنا، أمس الجمعة، عن هدنة مدتها 3 أيام خلال أيام عيد الفطر، بهدف تيسير الخدمات الإنسانية للسكان المحاصرين تحت وطأة الاشتباكات المسلحة منذ يوم السبت الماضي، وأيضا لتسهيل إجلاء الرعايا الأجانب.



ورغم ذلك، أعلن الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع خرقت الهدنة وقصفت عشوائيا محيط القيادة العامة ووسط الخرطوم، كما اقتحمت قوات الدعم السريع سجن الهدى غربي أم درمان لإطلاق سراح سجنائها، حسب بيان الجيش.



في المقابل نفت قوات الدعم السريع اتهامات الجيش، مضيفة أنها مستعدة لفتح جميع مطارات السودان لتسهيل إجلاء رعايا الدول الصديقة والشقيقة.

وتدور منذ السبت الماضي 15 نيسان/ أبريل الجاري، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

