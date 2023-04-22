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مشروب سحري يمنع الآثار الضارة لكعك العيد

مشروب سحري يمنع الآثار الضارة لكعك العيد
السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

يعد الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة من أبرز طقوس الاحتفال بعيد الفطر.

العالم - منوعات

وأوضح الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق في مصر، عبر صفحته الشخصية بـ "فيسبوك" مشروب يساعد في مكافحة أضرار كعك العيد.

قال جمال: "الحلبة لمكافحة أضرار كعك العيد..ينصح بتناول مشروب الحلبة بصفة منتظمة أيام العيد ."

أضاف: "تناول الحلبة يساهم في تلاشي الآثار الضارة الناتجة عن كعك العيد، حيث تحتوي علي مادة "الجلاكتوفتان" التي تخفض مستوي السكر والكوليسترول كما تحتوي علي آلياف تمتص الدهون".كما تساعد الكبد في هضم الدهون.

تابع : "وحمض الأجانيين الذي ينشط الجهاز الهضمي، كذلك يساعدها في هذا الصدد مشروب القرفة والشاي السادة وممارسة رياضة المشي".

كما وينصح خبراء التغذية بتناول المشروبات والأعشاب الصحية بجانب كميات قليلة من كعك العيد والبسكويت كالشاي الأخضر، والزنجبيل والقرفة، والينسون، والنعناع الأخضر، للتقليل من خطر الإصابة بالأمراض والأعراض الناجمة نتيجة الإفراط في تناول الكعك والبسكويت.

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