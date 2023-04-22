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الجيش السوداني: أخمدنا التمرد وخلصنا البلاد من أكبر مشروع انتهازي في تاريخها

الجيش السوداني: أخمدنا التمرد وخلصنا البلاد من أكبر مشروع انتهازي في تاريخها
السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد الجيش السوداني، اليوم السبت، أنه من الصعب تحديد مدى زمني معين لنهاية الاشتباكات مع قوات الدعم السريع التي يعتبرها "متمردة على الدولة"، مضيفًا أنه يسعى جاهدًا للقضاء على "التمرد" في أقرب وقت.

العالم - السودان

وذكر الجيش السوداني، في بيان، أنه "يصعب تحديد مدى زمني معين لنهاية العملية ونسعى جاهدين للقضاء على التمرد في أسرع وقت للقضاء على معاناة شعبنا".

وأضاف: "أخمدنا التمرد وخلصنا السودان من أكبر مشروع انتهازي في تاريخ البلاد".

وأشار إلى وجود "محاولات يائسة للمتمردين بدفع المزيد من القوات المندحرة إلى الخرطوم، مستمرة وتتعامل معها القوات المسلحة بالحسم اللازم".

وأوضح الجيش السوداني أن "الحياة بدأت تعود تدريجيا في العاصمة وبقية المدن".

بالمقابل قالت قوات "الدعم السريع" : سيطرنا على 60 مركبة عسكرية بكامل عتادها ودمرنا 10 مركبات وقتلنا عشرات في معارك بالخرطوم بحري

وتدور منذ السبت الماضي 15 أبريل/نيسان الجاري، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان أدى الى مقتل المئات، وتتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.

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