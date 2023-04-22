الجيش السوداني: أخمدنا التمرد وخلصنا البلاد من أكبر مشروع انتهازي في تاريخها

العالم - السودان

وذكر الجيش السوداني، في بيان، أنه "يصعب تحديد مدى زمني معين لنهاية العملية ونسعى جاهدين للقضاء على التمرد في أسرع وقت للقضاء على معاناة شعبنا".

وأضاف: "أخمدنا التمرد وخلصنا السودان من أكبر مشروع انتهازي في تاريخ البلاد".

وأشار إلى وجود "محاولات يائسة للمتمردين بدفع المزيد من القوات المندحرة إلى الخرطوم، مستمرة وتتعامل معها القوات المسلحة بالحسم اللازم".

وأوضح الجيش السوداني أن "الحياة بدأت تعود تدريجيا في العاصمة وبقية المدن".

بالمقابل قالت قوات "الدعم السريع" : سيطرنا على 60 مركبة عسكرية بكامل عتادها ودمرنا 10 مركبات وقتلنا عشرات في معارك بالخرطوم بحري

وتدور منذ السبت الماضي 15 أبريل/نيسان الجاري، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان أدى الى مقتل المئات، وتتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.