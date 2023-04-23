ما اهمية حذف الدولار من التبادل التجاري وتأثيره على موقعه في العالم؟

وقال عكوش في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الدولار الامريكي ذاهب الى الافول من ناحية اعتماده كعملة تحوط عالمياً، ومن ناحية كعملة للتبادل التجاري، خاصة اذا ما تم خروج اكثر من 60 بالمئة كمنظمة شنغهاي، اضافة الى دول البريكست من التعامل بالدولار الامريكي، وهذا يعتبر خروج كبير من المجموعة الهائلة للاقتصاد الامريكي او من العملة الامريكية او عملة التبادل التجاري، والتوجه الى بدائل بالعملات المحلية ما بين روسيا والصين وخلق عملة مشفرة بين روسيا وايران بدعم من الذهب، وخلق عملة جديدة ما بين الارجنتين والبرازيل، والتبادل التجاري ما بين بعض دول الخليج الفارسي والهند بالروبية الهندية، مشيراً الى ان كل العوامل هذه ذاهبة الى مزيد من التقدم، وبالتالي فان الدولار الامريكي سيفقد الكثير من نسبته من تعاملاته التجارية وكتحوط عالمي.

واكد، ان العقوبات الامريكية التي فرضت على بعض الدول كإيران وبعض الشركات الهامة في الصين كقضية هواوي، وبعض الشركات التركية والشركات العملاقة الغازية والنفطية في روسيا، قد ساهمت بشكل اساسي بدفع هذه الدول الى خلق بديل عن الدولار الامريكي كعملة للتبادل التجاري.

ولفت الى ان الادارة الامريكية عندما كانت تشعر اي خطر من ناحية اي دولة او من ناحية اي شركة اقتصادياً، كانت تحاول ان تقتلها بالعقوبات، لذلك حاولت دولاً كالصين مثلاً خلق بدائل للابتعاد عن الدولار الامريكي.