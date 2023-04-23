السامعي: اليمن متجه نحو السلام إذا صدقت دول العدوان ونفذت ما تم الاتفاق عليه

العالم - اليمن

وأوضح عضو السياسي الأعلى السامعي، خلال لقائه يوم أمس بصنعاء قيادات ومشايخ ووجهاء والشخصيات الاجتماعية بمحافظة تعز، أن هناك توافق في الملف الإنساني من تبادل الأسرى إلى فتح الطرقات والمطارات والموانئ ودفع رواتب الموظفين.





وأشاد السامعي بجهود بعض المشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية التي تسعى من أجل فتح الطرق في محافظة تعز.



وقال "نحن نشد على أيادي هؤلاء المشايخ والوجهاء لإقناع الطرف الآخر على فتح طريقين أو ثلاثة، ونأمل التوفيق والنجاح في هذا العمل الإنساني".



وأضاف :"قد سبق فتح الطريق الرابط بين شارع الخمسين ومدينة النور وطريق صاله من طرفنا بناء على توجيهات قائد الثورة ومستعدون لفتح طرق آخر".



ولفت السامعي إلى جدية المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ في فتح كافة الطرق في مأرب والجوف والبيضاء والتي تخدم مصالح كافة أبناء الشعب اليمني.





من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الشورى، عبده محمد الجندي، أن اللقاء يعد خطوة إيجابية في تدارس الصعوبات والتحديات التي تواجه محافظة تعز، مشيرا إلى أهمية فتح الطرقات لتخفيف المعاناة بين القاطنين في الحوبان، ونظرائهم في المدينة والمناطق الاخرى.



وناقش اللقاء، الذي ضم وكلاء محافظة تعز، محمد عبدالله عثمان، ووزارتي الشباب والرياضة، أحمد العشاري، والسياحة عبده الصنوي، الأوضاع في محافظة تعز والسبل الكفيلة بتحسين مستوى الأداء الخدمي والتنموي لتخفيف معاناة المواطنين جراء العدوان واستهدافه لكل مقومات الحياة.



ورفع المشاركون في اللقاء التهاني والتبريكات للقيادة الثورية ممثلة بالسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بمناسبة عيد الفطر المبارك وباركوا عودة الأسرى المحررين إلى ذويهم.