الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
٠٥:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس وزراء كوبا بصدد زيارة روسيا في يونيو المقبل

رئيس وزراء كوبا بصدد زيارة روسيا في يونيو المقبل
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

صرح السفير الكوبي لدى روسيا، خوليو غارمنديا بينيا، بأن رئيس وزراء كوبا، مانويل ماريرو كروز، يعتزم زيارة سوتشي وموسكو وسان بطرسبورغ في إطار زيارته لروسيا في أوائل يونيو/حزيران.

العالم - الأميركيتان

وقال السفير الكوبي لوكالة "سبوتنيك"، "سيزور رئيس وزراء كوبا، مانويل ماريرو كروز، روسيا في يونيو. في المقام الأول، وسيشارك في مجلس رؤساء حكومات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي سيعقد في سوتشي خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو".

وأضاف، "بعد ذلك سيقوم بزيارة رسمية إلى موسكو، ثم يتوجه إلى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي".

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سيُعقد هذه العام في الفترة من 14 إلى 17 يونيو في العاصمة الشمالية الروسية، سان بطرسبرغ، وستكون دولة الإمارات ضيف المنتدى.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد زار كوبا، المحطة الأخيرة في جولته في دول أمريكا اللاتينية، واجتمع خلالها مع نظيره الكوبي، والتقى برئيس كوبا ميغيل دياز كانيل.

روابط ذات صلة

كاسترو ورئيس كوبا يستقبلان لافروف (فيديو)

برلمان كوبا يعيد انتخاب دياز كانيل رئيسا للبلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. طقوس العيد في محافظات العراق

رئيس وزراء كوبا بصدد زيارة روسيا في يونيو المقبل

السامعي: اليمن متجه نحو السلام إذا صدقت دول العدوان ونفذت ما تم الاتفاق عليه

مع الحدث حذف الدولار من التبادل التجاري في المنطقة وتأثيراته

سفارة العراق في الخرطوم تصدر بيانا بشأن اجلاء العراقيين

ازدياد الرغبة في تجاهل الحظر الاميركي.. 3 دول في الاتحاد الاوروبي تستورد النفط من ايران..