رئيس وزراء كوبا بصدد زيارة روسيا في يونيو المقبل

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وقال السفير الكوبي لوكالة "سبوتنيك"، "سيزور رئيس وزراء كوبا، مانويل ماريرو كروز، روسيا في يونيو. في المقام الأول، وسيشارك في مجلس رؤساء حكومات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي سيعقد في سوتشي خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو".

وأضاف، "بعد ذلك سيقوم بزيارة رسمية إلى موسكو، ثم يتوجه إلى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي".

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سيُعقد هذه العام في الفترة من 14 إلى 17 يونيو في العاصمة الشمالية الروسية، سان بطرسبرغ، وستكون دولة الإمارات ضيف المنتدى.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد زار كوبا، المحطة الأخيرة في جولته في دول أمريكا اللاتينية، واجتمع خلالها مع نظيره الكوبي، والتقى برئيس كوبا ميغيل دياز كانيل.