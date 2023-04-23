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استهداف جديد لأحد مقرات حزب 'العدالة والتنمية' في تركيا من قبل مجهولين!

استهداف جديد لأحد مقرات حزب 'العدالة والتنمية' في تركيا من قبل مجهولين!
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال ديوان بلدية اسطنبول، في بيان اليوم الأحد، إن أحد مقرات حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، تعرض في هذه المدينة لإطلاق الرصاص من قبل مجهولين.

العالم - تركيا

ووفقا للبيان، اقترب شخصان مجهولان بسيارة من مبنى مقر الحزب في منطقة بهجيلي إيفلر، وأطلقا خمس طلقات في الهواء. تم العثور على أربع ثقوب في الطابق العلوي من المكتب نتيجة لذلك.

وشدد البيان، على أنه لم تقع أية إصابات نتيجة هذا الحادث.

من جانبه، أعرب المتحدث باسم الحزب عمر جليك عن إدانته لهذا الهجوم، وأشار إلى أن الحزب سيواصل الاستعدادات لانتخابات 14 مايو.

وفي يوم أمس، أفادت وسائل إعلام تركية بأن مسلحا أطلق النار يوم الجمعة، على مقر تابع لحزب “العدالة والتنمية” في منطقة تشوكوروفا في ولاية أضنة جنوب تركيا.

وقالت إدارة ولاية أضنة في بيان إن "منفذ الهجوم على مقر حزب العدالة والتنمية يبلغ من العمر 24 عاما، ويدعى (ي. أ)، وقد أطلق النار 14 مرة، أصابت الرصاصات بناء مقر الحزب ولوحته".

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