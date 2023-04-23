دول عربية وأجنبية تنفذ عملية اجلاء لرعاياها من السودان

العالم - السودان

واشنطن اعلنت اخراج جميع موظفيها واسرهم من الخرطوم بسبب المخاطر الامنية المتنامية وسط استمرار القتال في عملية لم تشمل الرعايا الاميركيين واقتصرت على نحو مئة شخص من موظفي السفارة الاميركية وعدد صغير من الدبلوماسيين الاجانب.

الرئيس الأميركي جو بايدن وفيما دعا لوضع حد للقتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قال إن القوات الأميركية نفذت مهمة لإجلاء موظفي السفارة الأميركية من الخرطوم مشيرا الى ان جيبوتي واثيوبيا والسعودية ساعدت في هذه العملية.

وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن اعلن تعليق أنشطة السفارة الاميركية في الخرطوم. الخارجية الاميركية قالت ان العملية نفذها البنتاغون وحده وتمت بنجاح من دون أي مشاكل نافية ما اعلنته قوات الدعم السريع بأنها شاركت في عمليات التنسيق التي سبقت الاجلاء كما استبعدت تغير الأوضاع الأمنية في السودان على المدى القصير.

باريس ايضا نفذت عملية إجلاء سريع لمواطنيها ولطاقمها الدبلوماسي من السودان تشمل كذلك مواطنين أوروبيين وآخرين منحدرين من دول شريكة حليفة بحسب وزارة الخارجية الفرنسية.

وفيما تستعد دول عديدة اخرى اوروبية وعربية ومن دول شرق آسيا لاجلاء الالاف من رعاياها مع استمرار الازمة المتفاقمة استقبل ميناء جدة السبت أول الدفعات التي تم إجلاؤها من الرعايا على متن سفينة تابعة للبحرية السعودية.

الرياض اعلنت عن الوصول الآمن لواحد وتسعين من رعاياها، مع رعايا من الكويت وقطر والإمارات ومصر وتونس وباكستان والهند وبلغاريا وبنغلاديش والفلبين وكندا وبوركينا فاسو.

أما الملايين من سكان الخرطوم فلا يزالون محاصرين في منازلهم جراء معارك دخلت اسبوعها الثاني وتسببت بسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى في حين يصعب كثيرا معرفة تفاصيل التطورات الميدانية في ظل خطر التنقّل وتأكيد كل من الطرفين تقدمه في العاصمة التي هجر شوارعها المدنيون.