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التبادل التجاري بين إيران وروسيا إلى 7.5 مليار دولار بحلول 2025

التبادل التجاري بين إيران وروسيا إلى 7.5 مليار دولار بحلول 2025
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

توقع الرئيس الجديد للمجلس التجاري الروسي "ليونید لوجيسکو" أن يصل حجم التبادل التجاري بين بلاده والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى ۷ مليارات و۵۰۰ مليون دولار بحلول عام ۲۰۲۵ مؤكدا أنه تم التخطيط لتحقيق هذا الهدف.

العالم - إيران

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وروسيا "هادي تيزهوش تابان" والرئيس الجديد للمجلس التجاري الروسي "ليونید لوجيسکو" في مكتب الأخير في موسكو صباح اليوم الأحد، حيث أشار المسؤول الإيراني إلى نمو العلاقات الاقتصادية بين طهران وموسكو بفضل المساعي المبذولة في هذا الخصوص.

وأكد لوجيسكو في هذا اللقاء أن التعاون بين البلدين بدأ منذ حوالي ۲۰ عاما وينشطان في مجال الطاقة أكثر، مشيرا إلى النمو المضطرد الملحوظ الذي يشهده المجالان الاقتصادي والتجاري بين الجانبين ورغبة بلاده في المزيد من تعزيز هذا النمو.

وأشار إلى زيارته لمختلف مناطق إيران وقال: أن هذا البلد بلد كبير وجميل حيث يمكن تعزيز التعاون معه في المجالات السياحية ايضا فضلا عن التجارية.

وأعلن المسؤول الروسي أن الحكومة الفيدرالية في روسيا والجمهورية الاسلامية الايرانية تعكفان حاليا على تنظيم اتفاقية شاملة سيتم توقيعها بين الرئيسين الإيراني والروسي في المستقبل القريب، موضحا أن المجلس التجاري سوف يساعد الجانبين على توقيع هذه الاتفاقية.

الجدير بالذكر أن الجانبين اتفقا على أن يقوم الخبراء المعنيون بإعداد مسودة مذكرة تفاهم للتعاون بين كل من إيران وروسيا وتوقيع الجانبين عليها بعد مصادقة البلدين في الملتقى الإسلامي الذي سيعقد في قازان.

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