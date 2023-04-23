شاهد.. الرئيس التونسي يعزز سلطته باعتقال الغنوشي

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واعتبر مراقبون ان الامور ذاهبة الى نوع من التشرذم على مستوى المجتمع التونسي وعلى نوع من المركزية الحادة على مستوى النظام السياسي التونسي، بمعنى ان الرئيس اثبت في هذه المرحلة انه لا يخشى اي طرف سياسي في تونس بعدما استطاع ان يمس برأس اقوى تنظيم سياسي في تونس وهو حزب النهضة.

و علی مواقع التواصل، علق عبد الله علی الموضوع کاتباً: "راشد الغنوشي ليس شخصاً عادياً، فهو زعيم لحركة سياسية كبيرة في تونس والرسالة التي ينوي سعيّد ايصالها للشعب هي ان ليس هناك من يستطيع معارضتي وأنا متجه نحو تكريس الحكم الفردي رغماً عن الجميع ولا أحد يستطيع ايقافي. هكذا أفهم اعتقاله".

وجاء في تغريدة لصحيفة الاستقلال:"الرئيس التونسي قيس سعيد رفض "التدخل في الشؤون الداخلية" لبلاده، بعد انتقادات أميركية وأوروبية نالت عملية اعتقال رئيس حركة النهضة راشد_الغنوشي الإثنين الماضي، مؤكدا أنه "تم تطبيق القانون من قبل قضاة شرفاء".

اما البوسطجي فقد غرد:"وصفت صحيفة الجارديان البريطانية في افتتاحيتها اعتقال رئيس حزب حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بأنه تعبير عن "حالة قاتمة" تعيشها تونس، مشيرة إلى أن سياسات الرئيس قيس سعيد تأخذ البلاد نحو مصير مجهول".