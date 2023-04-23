العميد نقدي: الصهاينة تلقوا الرد على أي إجراء نفذوه ضدنا

العالم - إيران

وفي مقابلة متلفزة وفي شرحه لتوجهات حرس الثورة الإسلامية، وبشأن الوضع الدفاعي الحالي لإيران قال العميد محمد رضا نقدي: لا يمكن المقارنة بين ما كنا عليه والوضع الذي نحن عليه اليوم مطلقا.

وأشار إلى تأكيد قائد الثورة مع المجلس الأعلى للحرس قبيل جائحة كورونا، بأن "عليكم أن تتناموا مائة مرة كما استطعتم أن تتناموا مائة مرة عن الفترة الماضية، إذن يمكنكم فعلها" مشددا على أن: هذا واقع.. ولعله تحقق أكثر من ذلك.

وأضاف: في تلك الأيام (أيام الحرب الصدامية المفروضة 1980 إلى 1988) كان مقاتلونا يتوجهون إلى الخطوط الأمامية بأيد خالية، وكانت معداتنا أغلبها من غنائم العدو، وكان العالم يرفض تزويدنا بأدنى معدات، لكننا اليوم أصبحنا نصنع كل ما نحتاجه من معدات وبأرقى المستويات.. إن البون شاسع.. حتى أصبحنا مبدعين في التصنيع الدفاعي.. فبعض المعدات لا توجد في مكان آخر، وخاصة بقوات الثورة الإسلامية بدءاً من الفكرة والتصميم ووصولا إلى الإنتاج كلها بخبراتنا وإمكاناتنا المحلية.

وتابع: يمكننا اليوم أن نقارن أنفسنا بالقوى الدفاعية الكبرى في العالم، ونقول إننا وبحمد الله رسخنا قوة رادعة ومستدامة في مواجهة هذه القوى.. هذا حسب حساباتهم هم.. والتي لا ينظرون فيها إلى القضايا المعنوية.. والحمد لله نحقق اليوم تقدما سريعا في جميع الفروع الدفاعية، وقد تفضل الله علينا بأبرز النخب العلمية الذين يعشقون وطنهم ولم يبيعوا أنفسهم بالمال ولا المنصب ولا الحياة المرفهة، بل بقوا صامدين من خلال حبهم لوطنهم وشعبهم.

وأكمل: لدينا قوات تمتلك الدوافع والمعنويات العالية، وأعداؤنا يفتقدون لهكذا قوات، فنحن ليس لدينا مشكلة في حشد قوات شجاعة لديها الجرأة على مواجهة العدو، لكن مشكلتنا أن لدينا فائض من المتطوعين بحيث نضطر لإقناع الباقين بأن يصطبروا.. نعم إنها الروح الاستشهادية وهي الأمر الذي يخشاه العدو.. ولقد شاهدتم البحارة الأميركان والبريطانيين عندما أسرناهم، لم يستطيعوا فعل شيء، والآن فإن نطاق الردع قد وصل إلى أطراف المقاومة.

ومضى العميد نقدي قائلا: منذ فترة طويلة ولا يجرؤ الكيان الصهيوني على شن هجوم على لبنان.. وفي الآونة الأخيرة بلغ مستوى الردع أنهم حتى لا يجرؤون حتى على مهاجمة الفلسطينيين، وهذا ما كان قائد الثورة قد أكد عليه بأن الردع الصهيوني قد تآكل، وهذا أيضا ما يؤكده العدو الصهيوني بنفسه بأنه إذا بلغ هذه النقطة فإن سقوطه حتمي.

وردا على سؤال بشأن نوع الرد الإيراني على بعض العمليات الصهيونية الإيذائية والتي كان آخرها استشهاد اثنين من المستشارين الإيرانيين في سوريا بنيران صهيونية، أكد العميد نقدي أن: العمليات التي نفذها الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية وأصدقائنا في المنطقة، قد تم الرد عليها بلا استثناء، والصهاينة أنفسهم يدركون ذلك.. ولكن هذا ليس ردنا الأساس، فعندما استشهد القائد سليماني، ماذا قال قائد الثورة بشأن الانتقام له؟ قال "إن على اميركا أن تغادر المنطقة" وهذا ما يحصل حاليا، حيث غادرت أفغانستان.. وغادر القسم الأكبر منهم العراق.. والباقون سيذهبون، فهم قد تكبدوا الهزائم، وهذا أمر مستمر.. واليوم فإن انتقام جميع جرائم الكيان الصهيوني هو القضاء على هذا الكيان، وهذا ما يحصل.. ففي عام 2022 نفذت المقاومة 10 آلاف عملية، أي ما بمعدل أكثر من 27 عملية يوميا ضد الكيان الصهيوني داخل الأراضي الفلسطينية، واليوم فإن 70 بالمائة من الجيش الصهيوني متورط في الضفة الغربية، يعني إذا تعرضوا لهجوم من الحدود لا يمكنهم الرد عليه، فبالأساس هم منشغلون بقضاياهم الداخلية.