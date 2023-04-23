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بطلب بريطانيا..اجتماع مرتقب لمجلس الأمن بشأن السودان

بطلب بريطانيا..اجتماع مرتقب لمجلس الأمن بشأن السودان
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

قال مصدر دبلوماسي، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة بشأن الوضع في السودان بأقرب وقت ممكن، بطلب من بريطانيا.

العالم - الأميركيتان

ونقلت "الجزيرة" عن المصدر بأن بريطانيا بصدد عقد هذه الجلسة الطارئة والمفتوحة لبعد غد الثلاثاء، مضيفا أن قوات بريطانية بحالة تأهب لتنفيذ عمليات إجلاء بالسودان.حسب ماأفادت به قناة الجزيرة .

هذا وكانت قد أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية الموافقة على هدنة لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من الجمعة.

وقال بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة: "وافقت القوات المسلحة على هدنة لمدة ثلاثة أيام قررتها من يوم الجمعة الماضية لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر، وانسياب الخدمات الأنسانية".

وأضاف البيان: "تأمل القوات المسلحة أن يلتزم المتمردون بكل متطلبات الهدنة ووقف أي تحركات عسكرية من شأنها عرقلتها".

ووافقت قوات الدعم السريع في وقت سابق يوم الجمعة على هدنة مدتها 72 ساعة، لكن القتال استمر بين الجانبين.

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