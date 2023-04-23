السلطة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالعمل بمسؤولياته تجاه اعتداءات الاحتلال

العالم - فلسطين

وأفادت وكالة "وفا"الفلسطينية اليوم نقلا عن بيان الخارجية الأردنية أن هذا الانتهاك للاحتلال وغيره من أشكال العدوان المتواصل ضد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية والأماكن التاريخية والتراثية في فلسطين المحتلة ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويعد دليلا جديدا على نوايا حكومة الاحتلال بتصعيد الصراع في المنطقة، وجزءا لا يتجزأ من مخططات الاحتلال الاستعمارية الرامية إلى تكريس سرقة الحرم الإبراهيمي وتهويده من خلال تغيير معالمه وهويته التاريخية والحضارية.

كما طالبت الخارجية الأردنية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والمنظمات الأممية المختصة بالخروج عن صمتها، وإدانة ممارسات الاحتلال التعسفية وتفعيل لجان تقصي الحقائق للاطلاع على تفاصيل عمليات تهويد هذه الأمكنة التاريخية ودور العبادة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للضغط على الاحتلال لوقفها فوراً.

من جهته، أكد وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري أن الاحتلال زاد في الآونة الأخيرة من وتيرة اعتداءاته على الحرم من تنكيل بالفلسطينيين وإغلاق بواباته، مواصلة لمخططه الاستيطاني للاستيلاء عليه بشكل كامل.

ودعا البكري أبناء الشعب الفلسطيني إلى تكثيف تواجدهم والرباط داخل الحرم وساحاته لإفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى تهويده، بما يؤجج الأوضاع، ويعرقل التوصل إلى أي تسوية للقضية الفلسطينية.