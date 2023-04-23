الجامعة العربية تحذر من خطورة اعتداءات الإحتلال ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية

العالم - مصر

وحمّل الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، في تصريح لـوكالة "وفا"، اليوم الأحد، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة من تداعيات هذه الجرائم التصعيدية والمتواصلة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة في المسجد الأقصى.

وقال أبو علي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستأنفت اعتداءاتها على المسجد الأقصى في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بتجديد عدوانها على مصلى باب الرحمة، تدنيسا، وتخريبا متعمدا، طال شبكة الكهرباء، وتحطيم الأبواب، وتكسير الموجودات في المصلى، الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأقصى المبارك، وهو ملك إسلامي خالص أقرته وتقره الشرعية الدولية.