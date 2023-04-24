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بحماية قوات الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

بحماية قوات الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - فلسطين

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية، بأن أفراد من قوات الاحتلال، اعتدوا على مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وقطعوا أسلاك الكهرباء عنه للمرة الثانية على التوالي، ومنعوا حراس الأقصى من الدخول إليه.

وكثف المستوطنون اقتحامهم للمسجد منذ الصباح على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية عند أبوابه وفي الساحات، فيما انتشرت شرطة الاحتلال داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت في بطاقات المواطنين الشخصية، وضيقت على الوافدين إليه.

يذكر أن شرطة الاحتلال اقتحمت السبت الماضي مصلى شباب الرحمة في المسجد الاقصى المبارك، وقامت بخلع وتحطيم تمديدات الكهرباء داخل المصلى في انتهاك لحرمة المسجد.

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