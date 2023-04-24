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بعد تسارع إجلاء الأجانب من السودان، ما مصير المدنيين السودانيين؟

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب والعرب من السودان تتسارع مع دخول حرب الجنرالين كما عرفت مؤخرا يومها العاشر دون أي بوادر لحلول قريبة ووسط اشتباكات دامية خلّفت مئات القتلى حتى الآن وهدن لا تلبث أن تبدأ حتى تخرق.

أكثر من خمسة وعشرين بعثة أجنبية غادرت السودان جوا وبرا وبحرا، حيث اجلت المئات على متن طائرات عسكرية. فرنسا تواصل اجلاء فرنسيين ومن جنسيات اخرى من السودان الى جيبوتي حيث اقامت مخيمات ايواء هناك.

اسبانيا وهولندا وبريطانيا والسويد وكندا والولايات المتحدة كذلك اجلوا بعثاتهم الدبلوماسية من السودان. كما اكدت ايطاليا إجلاء جميع مواطنيها الذين طلبوا مغادرة السودان، اضافة الى اعضاء سفارة روما في الخرطوم والرعايا السويسريين.

اما الرعايا الاتراك فقد تم نقل معظهم من مناطق الاشتباكات. وفيما يواصل الاردن اجلاء مواطنيه ومدنيين من دول اخرى جواً، تم اجلاء الرعايا المصريين براً، فيما وصل العديد من رعايا دول عربية وافريقية وشرق اسيوية الى بورتسودان شرقي البلاد تمهيدا لنقلهم الى بلادهم.

وكانت السعودية اجلت السبت بحراً الى جدة اكثر من مئة وخمسين شخصا من السعوديين ورعايا دول أخرى في أول عملية إجلاء معلنة لمدنيين من السودان منذ اندلاع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وترافق تسارع إجلاء الأجانب من السودان مع تزايد المخاوف على مصير السودانيين متى انتهت هذه العمليات. ورغم حركة النزوح الكبيرة من العاصمة نحو مناطق اكثر امناً، الا ان هناك من تقطعت به السبل وعلق وسط الاشتباكات وحوصر في منزله في ظل انقطاع شبه تام للكهرباء والمياه وشح في الغذاء والدواء، ناهيك عن مخاوف من تعرضه للنهب او السرقة.

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شاهد بالفيديو.. بعد تسارع إجلاء الأجانب من السودان، ما مصير المدنيين السودانيين؟

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