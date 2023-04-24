بعد تسارع اجلاء الاجانب.. ما السيناريو الذي سيحدث في السودان؟

وقال سمير لقناة العالم: من المؤكد ان هذه الدول لديها معلومات بان الوضع كارثي ولا يمكن للدبلوماسيين او الرعايا سواء من الدول العربية والغربية الاستمرار بالبقاء في الخرطوم في ظل شحة المياه وانقطاع الكهرباء وخطوط الانترنيت، وسط الضربات العشوائية على المنازل، خاصة بعد تعرض مواكب اممية وموكب الدبلوماسيين الامريكيين للقصف، بالاضافة الى تعرض سفير الاتحاد الاوروبي نفسه لاطلاق نار.

واوضح، انه بات من المستحيل في الوقت الحالي جمع طرفي الصراع (الجيش السوداني مع قوة الدعم السريع)، ونتيجة لهذه الظروف قامت الدول بسحب رعاياها من السودان، واعتبره مؤشرا خطيرا للغاية بان السودان مقدم على سيناريوهات كارثية سواء ما يتعلق بالوضع الانساني والسياسي وحتى ما يتعلق بشكل الدولة السودانية التي تعاني بالاصل مشكلة ما بين المركز والاقاليم الاخرى.

واشار الى ان غالبية الدول في مجلس الامن الدولي تحاول ان تنأى بنفسها عن السودان وقد تركته لوحده دون تقديم اي مساعدات له.



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