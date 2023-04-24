قراءة شخصيتك من خلال ألوان الملابس

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وفي السطور القليلة القادمة نوضح دلالة ألوان الملابس على شخصية صاحبها:

الملابس ذات اللون الأحمر

تدل على الشخصية الطموحة القوية التي تتصف أحيانا بالعدوانية أو الرغبة في الانفتاح والرومانسية مع حب الحياة والتسرع في الحكم على الآخرين، كما تدل على الجاذبية وحب المجازفة والخروج عن السيطرة.

الملابس ذات اللون الأبيض

إن ألوان الملابس البيضاء تعد رمزا للنقاء والصفاء والحيوية والانطلاق، كما تدل أيضا على البساطة والتلقائية في التعامل مع الآخرين والحساسية المفرطة وصدق المشاعر والبراءة في التعامل مع الرغبة في الكمال وملازمة مرحلة الشباب دوما.

الملابس ذات اللون البرتقالي

هذا النوع من الألوان يدل على الشخصية الاجتماعية المحبة لحياتها مع الرغبة في جذب انتباه الآخرين، ويطلق عليه لون الشباب الذين يتميزون بالقوة والشجاعة والفضول الزائد مع تقلب المزاج أحيانا، ويقال أن هذا اللون يقوي جهاز المناعة، كما أنه يعطي الثقة بالنفس مع الشعور بالرضا عن الذات.

الملابس ذات اللون البنفسجي

إن ألوان الملابس البنفسجية تدل على الشخصية الهادئة الحزينة المتسامحة والتي تتميز بالتواضع والخجل والأناقة والذكاء مع الرغبة في التفرد والتميز أو الاختلاف عن الآخرين، وقد تكون شخصية منعزلة إذا أساء الآخرون فهمها.

الملابس ذات اللون الأسود

هذا اللون يدل على الزهد في الدنيا وكرم النفس والغموض أحيانا، كما يرمز إلى الحزن والانعزال عن الآخرين، ويتميز محبو هذا اللون بقوة الإرادة والثقة بالنفس مع احترام الآخرين، ويتميز هذا اللون أيضا بأنه يظهر جمال الشخصية وأناقتها.

الملابس ذات اللون الأصفر

لقد أثبتت الدراسات أن اللون الأصفر يدل على الذكاء والخجل كما يشير هذا اللون إلى الحكمة والمغامرة والرغبة في تحقيق الذات، وهو من أكثر الألوان التي تناسب الأشخاص التجاريين أصحاب التفكير العملي والفكاهيين الذين يتجنبون تحمل المسئولية أحيانا، كما أن ألوان الملابس الصفراء تدل على الشخصية ذات الخيال الواسع التي تميل إلى الدقة والوضوح في التفكير.

الملابس ذات اللون الأخضر

وهذا النوع من الألوان يدل على المسالمة والأمل في الحياة مع الاستمتاع بها وصدق التعامل مع الآخرين والصبر والتواضع والتعامل مع الآخرين بلطف وأسلوب متحضر، كما يتميزون بالعلاقات الاجتماعية الطيبة .

الملابس ذات اللون الأزرق

إن ألوان الملابس الزرقاء تدل على الشخصية العقلانية الطموحة وهدوء الشخصية وعلو الذوق؛ حيث يمكنها تفهم الأمور بسهولة والتصرف بحكمة مع تنظيم أمور حياتها والالتزام بالوعود والميل إلى الأفكار الفلسفية، كما تتميز تلك الشخصية بالهدوء والعطف على الآخرين مع الرغبة في تلقي الثناء والإعجاب من الآخرين رغم ما يبدو في تصرفاتهم من قلق أو حذر في بعض الأحيان.

الملابس ذات اللون البني

يدل هذا النوع من الملابس على قوة الشخصية واللباقة وحسن التصرف مع الاتصاف بالخجل وتحمل المسئولية والصبر عند تحمل المشاق، وبالرغم من ذلك فهذه الشخصية مادية وفي كثير من الأحيان تكون عنيدة.

الملابس ذات اللون البيج

تعتبر ألوان الملابس البيج دليلا على الشخصية الهادئة المتصفة بالرزانة والعقلانية، كما تتصف بأنها واثقة من نفسها مع القناعة بالواقع الذي تعيشه.

الملابس ذات اللون الزهري

تدل تلك الألوان على التشبث بالحياة والرغبة في الاستمتاع بكل ما فيها، كما تتميز تلك الشخصية بالبراءة والروح الطفولية المرحة.

الملابس ذات اللون الرمادي

تدل ألوان الملابس الرمادية على شخصية مترددة ضعيفة الثقة بالنفس، تحب الاستقرار والهدوء لذلك فهي تحاول تجنب المشاكل والمتاعب بكل ما تملك خوفا على استقرار حياتها.