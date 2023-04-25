السعودية واليابان يبحثان جهود وقف التصعيد في السودان

العالم - السعودية

كذلك تم التباحث بين وزيري الخارجية للبلدين إنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين، وتهدئة التوترات المتصاعدة في عددٍ من المواقع الحيوية داخل السودان.

كما جرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

تزداد ضراوة اشتباكات السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في يومها العاشر، ومعها يعلو حجم الضغط الدولي والإقليمي على طرفي الصراع لوقف أزيز الرصاص والجنوح إلى طاولة السلم والمفاوضات.

وتتفاعل خريطة التحركات الدولية فتنقل وسائل إعلام عن مصادر أمريكية أن وساطة عربية غربية تسعى لجمع القائدين العسكرييْن في العاصمة السعودية الرياض خلال أسابيع.

فما قدرة الأطراف الدولية على وقف أتون قتال السودان؟ وما فرص نجاح أي وساطة بين الطرفين المتصارعين؟