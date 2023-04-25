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مراسلنا: وزير الطرق الإيراني يصل مطار دمشق+صور

مراسلنا: وزير الطرق الإيراني يصل مطار دمشق+صور
الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية من سوريا بأن وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني "مهرداد بذرباش" وصل صباح اليوم الثلاثاء إلى مطار دمشق.

العالم- سوريا

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