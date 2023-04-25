مصادر عبرية: المؤسسة الأمنية الصهيونية في حالة تأهب قصوى

العالم- الإحتلال

وقالت القناة 13 العبرية : "إن المؤسسة الأمنية الصهيونية تعيش في حالة تأهب قصوى بعد ورود إنذارات ساخنة باحتمال وقوع عمليات في الضفة والقدس".

وكان 8 مستوطنين أُصيبوا، أمس الاثنين، بجروح إحداها خطيرة جداً إثر عملية دهس نفذها فلسطيني في شارع يافا بمحافظة القدس المحتلة، فيما أعلن جيش الاحتلال عن استشهاد المنفذ.

وحسب المصادر الإعلامية، فإن منفذ العملية البطولية في مدينة القدس المحتلة هو الشهيد حاتم أسعد أبو نجمة، وهو من بيت صفافا جنوب القدس، وأب لخمسة أبناء.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن العملية الفدائية وقعت على بعد 200 متر من مكان إقامة مراسم الاحتفال بذكرى قتلى جيش الاحتلال، أدت إلى إصابة 8 مستوطنين أحداهما خطيرة جداً والآخرين ما بين خفيفة ومتوسطة.