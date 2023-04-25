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مراسلنا: الاحتلال يعتقل شابة تركية في مصلى باب الرحمة بالأقصى

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية من فلسطين المحتلة باعتقال الاحتلال مرابطة تركية في محيط مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك.

العالم- فلسطين

وأضاف الزميل خضر شاهين بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين، قوات الاحتلال تطرد كافة المصلين من محيط مصلى باب الرحمة وتعتقل مرابطة تركية كانت تتواجد بالمكان.

في سياق متصل اقتحم مستوطنون صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، عقب تجدد عدوان الاحتلال وهجمته على مصلى باب الرحمة بمدينة القدس المحتلة.

ونفذت مجموعة من المستوطنين اقتحاماً جديداً للمسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وذلك في أعقاب تجدد استهداف مصلى باب الرحمة الواقع في الجهة الشرقية من المسجد المبارك.

وفي وقت سابق، دنّست قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة وقامت بتخريب محتوياته، وقطعت تمديداته الكهربائية، وسط نهبٍ لمحتوياته التي أضافها المعتكفون خلال أواخر شهر رمضان.

وقطعت قوات الاحتلال سماعات مآذن الأقصى لمنع صوت الأذان من الوصول خارجه، وحاول جنود الاحتلال ترهيب المصلين في باب الرحمة بتصويرهم، بعد تلبيتهم نداء الأقصى وأداء الصلوات فيه.

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بالفيديو.. مراسلنا: الاحتلال يعتقل شابة تركية في مصلى باب الرحمة بالأقصى