الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
٠٨:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

مراسل العالم يتوقع فشل الهدنة في السودان لهذا السبب..

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد مراسل قناة العالم في السودان عدم التزام طرفي النزاع بالهدنة الاخيرة المعلنة لوقف اطلاق النار.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم نقلاً عن قوات الدعم السريع ان الجيش السوداني مستمر في ضرب مواقعهم داخل القصر الرئاسي ومحيطه بالمدافع والاشتباكات لاتزال مستمرة اطراف القصر.

وأشار الی تحليق طائرات حربية في عدد من المناطق في العاصمة السودانية الخرطوم موضحاً ان الخارجية السودانية اكدت التزامها بهذه الهدنة.

وأوضح مراسل العالم ان الاقوال المتضاربة أشعرت المواطن السوداني بالقلق وعدم الثقة بها، ما تسبب بامتناع المواطنين من الخروج من منازلهم من أجل تأمين احتياجاتهم.

وتوقع مراسل العالم فشل هذه الهدنة كسابقاتها، مشيراً الی انها ولدت ميتة بفعل استمرار الاشتباكات صباح اليوم.

وأكد ان المعناة الانسانية تزداد يوماً بعد يوم مع ازدياد أمد هذه الحرب خاصة من ناحية انقطاع ضخ مياه الشرب الی البيوت.

روابط ذات صلة

السودان .. هدوء حذر بعد انتهاء الهدنة وتواصل عمليات الإجلاء

آخر تطورات الاشتباكات المسلحة في الخرطوم ..هل توجد هدنة بالفعل؟

بالفيديو.. معارك ضارية في الخرطوم رغم الهدنة والبرهان يكشف عن مكان إقامته

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. الهند تطيح بالصين وتصبح الأكثر عددا في السكان بالعالم

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم يتوقع فشل الهدنة في السودان لهذا السبب..

فؤاد حسين: العراق يدعم مبادرات إنهاء الأزمة الخطيرة في السودان

إساءة برلماني سويدي متطرف للإسلام.. رابطة العالم الإسلامي تدين

محادثات بين وزير خارجية ايران والمنسق الاممي للشؤون الانسانية

بعد فشل هدنتين سابقتين..  وأخيرا.. هدنة الـ72 ساعة تدخل حيز التنفيذ في السودان