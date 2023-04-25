مراسل العالم يتوقع فشل الهدنة في السودان لهذا السبب..

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم نقلاً عن قوات الدعم السريع ان الجيش السوداني مستمر في ضرب مواقعهم داخل القصر الرئاسي ومحيطه بالمدافع والاشتباكات لاتزال مستمرة اطراف القصر.

وأشار الی تحليق طائرات حربية في عدد من المناطق في العاصمة السودانية الخرطوم موضحاً ان الخارجية السودانية اكدت التزامها بهذه الهدنة.

وأوضح مراسل العالم ان الاقوال المتضاربة أشعرت المواطن السوداني بالقلق وعدم الثقة بها، ما تسبب بامتناع المواطنين من الخروج من منازلهم من أجل تأمين احتياجاتهم.

وتوقع مراسل العالم فشل هذه الهدنة كسابقاتها، مشيراً الی انها ولدت ميتة بفعل استمرار الاشتباكات صباح اليوم.

وأكد ان المعناة الانسانية تزداد يوماً بعد يوم مع ازدياد أمد هذه الحرب خاصة من ناحية انقطاع ضخ مياه الشرب الی البيوت.