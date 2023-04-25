الهند تطيح بالصين وتصبح الأكثر عددا في السكان بالعالم

العالم - أسيا

واحداً من بين كل ثلاثة أشخاص في العالم يعيش إما في الهند أو الصين الذين يشكلون مجتمعين أكثر من ثلث سكان العالم البالغ عددهم ثماني مليارات نسمة، هذا ما تشيره الاحصائيات الدولية. ويبدو ان الهند ستتجاوز الصين في التسابق السكاني، وتصبح لديها خمس البشرية، حيث أعلنت الأممُ المتحدة أنّ الاولى ستغدو قريباً الدولةَ الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم بنحو مليار واربعمئة وثلاثين مليون نسمة، متجاوزةً الصين.

وتشير البيانات، التي نشرها صندوق الأمم المتحدة للسكان، إنه بحلول نهاية ابريل الحالي من المتوقع أن يعادل سكان الهند، عدد سكان البر الرئيسي للصين ثم سيتجاوزه.

وقالت المنظمةُ الامميةٍ إنّ عددَ الصينيين بلغ ذروته عندَ مليارٍ واربعِمئةٍ وستةٍ وعشرين مليونَ نسمةٍ العامَ الماضي ثم بدأَ بالتراجع. وهو امر يعد من المفارقات لان الصين خففت من سياستها المتعلقة بتحديد النسل في السنوات الماضية. لكن يبدو ان هذا التخفيف لن يستطع وقف انخفاضُ حجمِ سكان الصين المتوقع ان يصل الى أقلَّ من مليارِ نسمةٍ بحلولِ نهايةِ القرن بسببِ ارتفاعِ كلفةِ المعيشةِ وتعليمِ الطفلِ وارتفاعِ مستوى تعليمِ المرأة. في حين يُتوقع أنْ يواصلَ عددُ سكانِ الهند ارتفاعَهُ على مدى عدةِ عقود. هذا و لا تملكُ الدولة الهندية أي معلوماتٍ رسمية حولَ عددِ سكانِها لأنّها لم تقم بإحصاءٍ منذُ عامِ الفين واحدَ عشَر.

وكان من المتوقع الإعلانُ عن هذا الحدث السكاني المهم للهند في منتصف أبريل الجاري لكن لم تُدلي الحكومة الهندية بأي بيان رسمي.

ويتوقع خبراء تعداد السكان في الأمم المتحدة أن يبلغ عدد سكان الهند ذروته عند مليار و سبعمئة مليون شخص في عام الفين اربعة و ستين وبحلول ذلك الوقت سيكون العدد أكبر بنسبة خمسين بالمئة من الصين. ويواجه الاقتصاد الهندي صعوبات لتوفير وظائف لملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا، مع الإشارة إلى أن نصف سكان هذا العملاق في جنوب آسيا، تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما.