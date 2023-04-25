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ذهول مواقع التواصل بعد التعرف علی حجم مبيعات الماريجوانا في امريكا

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

تنظر مواقع التواصل الاجتماعي بذهول وحيرة علی استخدام الأميرکان لمخدر الماريجوانا.

العالم - منوعات

كل مجتمع له خصائِصُهُ وعاداتُهُ الخاصة، وأيضا مشاكله التي تنبع من هذه الخصائص. لكن في الولايات المتحدة، هناك مشاكل قد لا نجدها في مجتمعات أخرى. دراسة حديثة تكشف أن الأميركيين يقبلون على شراء المواد المخدرة وتحديدا الماريجوانا أكثر مما يشترون الشوكولاتة. الدراسة قالت إن مبيعات الماريجوانا وهي من المواد المخدرة، تخطت مبيعات الشوكولاتة بحوالي اثني عشر مليار دولار العام الماضي.

وتفاعلت مواقع التواصل مع هذا الخبر بدهشة، علی الرغم من بعض التعليقات المؤيدة لاستخدام هذه المخدرات.

وغرد "روبرت بلومستورم" وهو من مؤيدي الماريجوانا:"سأكون على استعداد للمراهنة على أن عائدات الضرائب من مبيعات الماريجوانا كانت ستوفر وجبات غداء مدرسية مجانية للجميع".

وکتبت "نيتاشوا":"يجب علينا أيضاً تقنين الماريجوانا بالتشريعات المناسبة والعمليّة. إذا ثبت أن التبغ ضار قانونيا، فلماذا لا نستخدم الماريجوانا؟ التوقيت مثالي الآن".

اما حساب "تسلا" فقد غرد:"شوارع سان فرنسيسكو. إمرأة تلد طفلًا على الطريق بينما كانت تدخن الحشيش طوال النهار. ما ذنب هذا الطفل أن يكون لديه أم مدمنة على المخدرات؟".

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