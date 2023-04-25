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كركوك.. اعتقال 8 إرهابيين عملوا بما يسمى ديوان الجند لـ'داعش'

كركوك.. اعتقال 8 إرهابيين عملوا بما يسمى ديوان الجند لـ'داعش'
الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على 8 إرهابيين عملوا بما يسمى ديوان الجند والمفارز الأمنية لداعش في كركوك.

العالم- العراق

وذكرت الوكالة في بيان، انه "بعمليات منفصلة استندت الدقة بالتنفيذ ووفقا لمعلومات دقيقة، تمكنت مفارزنا من القاء القبض على 8 ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة (4/ ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي".

وأشارت الى ان "الارهابيين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية انهم عملوا بما يسمى ديوان الجند والمفارز الامنية بعد تلقيهم دورات خاصة ضمن صفوف داعش".

وأضافت ان "احدهم قام بنقل المواد الغذائية والمعونات لعصابات داعش"، لافتة الى ان " الإرهابيين تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة".

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