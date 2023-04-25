بحثنا انسحاب القوات التركية من سوريا خلال الاجتماع الرباعي لوزراء الدفاع

العالم- سورية

وقالت الوزارة السورية في بيان على الفيسبوك: "جرى اليوم اجتماع رباعي لوزراء دفاع كل من سورية وروسيا وإيران وتركيا تم فيه البحث في موضوع انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية وكذلك تطبيق الاتفاق الخاص بالطريق الدولي المعروف باسم طريق M4".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بحث في إطار محادثات ثنائية مع وزراء دفاع إيران وسوريا وتركيا، في موسكو، القضايا الملحة للتعاون الثنائي ومختلف جوانب ضمان الأمن العالمي والإقليم .



وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: " اليوم 25 نيسان / أبريل الجاري، أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، سلسلة من المحادثات الثنائية مع وزراء دفاع جمهورية إيران الإسلامية، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، الذين وصلوا إلى موسكو. وخلال الاجتماعات، تمت مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بالتعاون الثنائي، بالإضافة إلى مختلف جوانب ضمان الأمن العالمي والإقليمي".



وفي 4 نيسان/أبريل الجاري استضافت موسكو اجتماعا لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا، لبحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.