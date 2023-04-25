الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
٠٦:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصدر سوري: لا صحة لبيان تركي بخصوص تطبيع العلاقات مع أنقرة

مصدر سوري: لا صحة لبيان تركي بخصوص تطبيع العلاقات مع أنقرة
الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

نفى مصدر سوري اليوم الثلاثاء، صحة بيان صادر من وزارة الدفاع التركية، تتحدث فيه عن عن خطوات ملموسة بخصوص تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا.

العالم- سورية

ونقلت جريدة الوطن السورية، عن مصدر سوري، انه لا صحة للبيان الذي بثته وزارة الدفاع التركية والتي تتحدث عن خطوات ملموسة تتعلق بتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا".

وأضاف "وما حصل في الاجتماع بين وزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا وإيران كان للبحث في آلية انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية ولم يتطرق الاجتماع إلى أية خطوات تطبيعية بين البلدين".

وأضاف المصدر أن التطبيع أو العلاقة الطبيعية بين تركيا وسوريا تعني انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، وبغير الانسحاب لا تنشأ ولا تكون هناك علاقات طبيعية.

وتابع المصدر: إن الانسحاب هو أول مسألة يجب أن يتم حسمها في مباحثات عملية التطبيع.

روابط ذات صلة

سورية تدين قرار الاتحاد الأوروبي تعزيز الإجراءات القسرية أحادية الجانب ضدها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"صراع السودان"..تجاوز"أزمة سد النهضة" وإنهاء فرص التفاوض بين دول حوض النيل

أوزبكستان: التعاون الأوزبكي الروسي فعال وفي أعلى مستواه

لجنة اقتصادية سورية إيرانية مشتركة تعقد جلسة مباحثات فنية في دمشق

مصدر سوري: لا صحة لبيان تركي بخصوص تطبيع العلاقات مع أنقرة

الدفاع السورية: بحثنا انسحاب القوات التركية من سوريا خلال الاجتماع الرباعي لوزراء الدفاع

أميرعبداللهيان: طهران ومسقط متفقتان على القضايا الإقليمية