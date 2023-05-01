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العراق: ارتفاع انتشار المعلومات المضللة في اطار الحياة الرقمية

الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

مع تطور تكنولوجيا المعلومات وتنامي الفضاء الرقمي وتغير معالم حرية التعبير عن الراي، تتزايد فرص انتشار المعلومات المضللة أو غير الصحيحة بشكل عام، في اطار الحياة الرقمية  وجرائم الانترنت وانعكاساتها على الحياة بين افراد المجتمع.

العالم - خاص بالعالم

حيث يقضي المستخدم اوقاتا طويلة يوميا في تصفح شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي تمثل بيئة رقمية معقدة تحمل في طياتها القضايا الإيجابية والسلبية.

وتكمن مخاطر العالم الرقمي التي تؤثر على واقع المجتمع وبالتالي يمكن رصد هذه المواضيع السلبية وتسليط الضوء عليها من خلال الورش التثقيفية والندوات التعريفية في المؤسسات والجامعات.

والتأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبيها وفق القانون والأعراف وتنشيط الجانب الحيوي لدى الشباب .

تسليط الضوء على مخاطر الفضاء الرقمي يمكن ان يحقق اطرا قانونية ومجتمعية لحماية المواطن من تلك الظواهر التي باتت تأخذ حيزا كبيرا في المجتمع ترتبط بمتطلبات العالم الافتراضي.

حيث يصنف مختصون على ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سلاح وهدف في آن واحد .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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