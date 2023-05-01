العراق: ارتفاع انتشار المعلومات المضللة في اطار الحياة الرقمية

العالم - خاص بالعالم

حيث يقضي المستخدم اوقاتا طويلة يوميا في تصفح شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي تمثل بيئة رقمية معقدة تحمل في طياتها القضايا الإيجابية والسلبية.

وتكمن مخاطر العالم الرقمي التي تؤثر على واقع المجتمع وبالتالي يمكن رصد هذه المواضيع السلبية وتسليط الضوء عليها من خلال الورش التثقيفية والندوات التعريفية في المؤسسات والجامعات.

والتأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبيها وفق القانون والأعراف وتنشيط الجانب الحيوي لدى الشباب .

تسليط الضوء على مخاطر الفضاء الرقمي يمكن ان يحقق اطرا قانونية ومجتمعية لحماية المواطن من تلك الظواهر التي باتت تأخذ حيزا كبيرا في المجتمع ترتبط بمتطلبات العالم الافتراضي.

حيث يصنف مختصون على ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سلاح وهدف في آن واحد .

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