بالفيديو... مسؤول في نظام البشير يعلن خروجه هو وآخرون من السجن

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كما اتهمت وزارة الداخلية السودانية قوات الدعم السريع باقتحام خمسة سجون واطلاق سراح نزلاء في الفترة من الواحد والعشرين إلى الرابع والعشرين.



وقالت الوزارة إن قوات الدعم السريع اقتحمت ايضا سجن كوبر واطلقت سراح جميع نزلائه بينهم مسؤولون في النظام السابق. من جهته أعلن الجيش السوداني أن عمر البشير وبعض العسكريين السابقين موجودون بمستشفى علياء في العاصمة الخرطوم قبل اندلاع القتال لتلقي العلاج.

وكان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو قال إن البشير وقياداته تم تهريبهم بعد عملية عسكرية وإطلاق نار بتدبير من الاستخبارات العسكرية وإن قيادات موالية له في الجيش هي المسؤولة عن إطلاق سراحه.