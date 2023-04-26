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مبادرة بناءة من القطاع الخاص الايراني لتحسين العلاقات الاقتصادية مع السعودية

مبادرة بناءة من القطاع الخاص الايراني لتحسين العلاقات الاقتصادية مع السعودية
الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

بعث رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية غلام حسين شافعي رسالة رسمية إلى نظيره السعودي يطلب فيها تبادل الوفود الاقتصادية من القطاع الخاص في البلدين لاستئناف العلاقات التجارية.

العالم- ايران

وبعث رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية غلام حسين شافعي رسالة رسمية الى رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، عبر فيها عن ارتياحه لاستئناف العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكدا على ضرورة توسيع العلاقات الاقتصادية، وطويلة الأمد بين تجار ومصنعي القطاع الخاص في البلدين.

وأكد الشافعي في هذه الرسالة ان استعداد القطاع الخاص بالكامل لتبادل زيارات الوفود التجارية والاقتصادية في المجالات التي تهم البلدين ، وكذلك إقامة المعارض التجارية المشتركة ، تسرع ازدهار العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وتؤثر زيارة الوفد الاقتصادي للقطاع الخاص الإيراني إلى السعودية وتنفيذ المشاريع الاقتصادية في القطاع الخاص في البلدين بهدف تطوير التعاون التجاري والصناعي ثؤثر بشكل كبير على تحقيق إرادة قادة البلدين لاستئناف العلاقات خارج الإجراءات الشكلية التي تحكم العلاقات الحكومية.

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