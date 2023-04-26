تونس.. منذر الونيسي يتولى تسيير شؤون النهضة بغياب الغنوشي

العالم - تونس

وكانت مصادر من الحركة أكدت أن اتفاقاً حصل بين قيادات حركة النهضة على تولي الونيسي تسيير شؤون الحزب مؤقتاً، والذي كان قد بادر بعقد ندوة صحافية وإعلام الرأي العام بتطورات اعتقال الغنوشي حين اعتقاله.

وينحدر الونيسي (56 عاماً) من محافظة الكاف، شمال غربي تونس، وهو طبيب مختص في طب وزراعة الكلى، ويعد من بين القيادات البارزة في الحركة حيث انتمى إلى الحركة منذ عام 1984، وظل ينشط داخلها، فيما تم انتخابه عضواً بمجلس الشورى خلال المؤتمر العام العاشر في 2016.

وأكد قيادي بارز في حركة النهضة في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "النهضة لا تشهد شغوراً على مستوى الرئاسة ولا تعيش شللاً تنظيمياً، رغم دقة المرحلة وحساسيتها، فالغنوشي مازال رئيسا للحزب واعتقاله رغم جسامته كان أمرا متوقعا، وبالتالي لم يسجل فراغا على مستوى قيادة الحزب حيث تولى نواب الرئيس متابعة التطورات الأخيرة وقاموا بتقديم التوضيحات والتصريحات".

يُذكر أن للغنوشي خمسة نواب على مستوى رئاسة الحركة، وهم كل من علي العريض ونورالدين البحيري المعتقلين أيضاً مع الغنوشي، وكل من الدكتور منذر الونيسي والعجمي الوريمي ووسيلة الزغلامي".

وقال بيان للمكتب التنفيذي لـ"النهضة" إن المكتب التنفيذي للحركة "انعقد عن بعد للنظر في جملة من القضايا الحارقة بعد التطورات الخطيرة الأخيرة والتي انتهت باعتقال أحد أبرز رموز المعارضة التونسية رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي".