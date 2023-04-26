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الخارجية الإيرانية تثمن جهود عمان في تسهيل المحادثات الإقليمية

الخارجية الإيرانية تثمن جهود عمان في تسهيل المحادثات الإقليمية
الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بعد لقائه وزير المكتب السلطاني العماني سلطان بن محمد النعماني، إنّ تبادل الوفود الدبلوماسية على مستويات عالية هو الأساس لمزيد من التحرك وتفعيل العلاقات.

العالم - عمان

ونوّه أمير عبد اللهيان بالعلاقات واستخدام القدرات القائمة في البلدين لتعزيز التعاون، مشدداً على ضرورة استمراره.

وفي سياق حديثه، ثمّن أمير عبد اللهيان جهود عمان في تسهيل المحادثات الإقليمية، مرحباً أيضاً بالجهود البناءة التي تبذلها عمان في ما يتعلق باليمن، والتي من شأنها أن تؤدي إلى توطيد السلام في المنطقة.

كما قال أمير عبد اللهيان إنّ بلاده ترحب بعودة العلاقات مع المملكة العربية السعودية، في إطار سياسة الجوار للحكومة الثالثة عشرة.

وأشار إلى أنّ نمو العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة في المنطقة عامل لتقريب الدول من بعضها البعض، وفي نهاية المطاف، الأساس لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزيرا الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي والإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنّ الطرفين يؤكدان "مواصلة التشاور ودعم كل الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشجيع الحوار والطرق السلمية لحلّ الخلافات".

وأشارت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الأربعاء، إلى أنّ وزير خارجيتها بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي عقد جلسة مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مسقط.

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