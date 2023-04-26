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ماذا دار في لقاء الرئيس السوري بوزير الطرق وبناء المدن الإيراني

ماذا دار في لقاء الرئيس السوري بوزير الطرق وبناء المدن الإيراني
الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

ناقش الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بذرباش، رئيس الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة والوفد المرافق له اليوم الآفاق الجديدة للتعاون الاقتصادي بين سورية وإيران، وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية، سواء على المستوى الاستثماري أو التبادل التجاري أو في مجال الطاقة.

العالم-سوریا

وأكد الرئيس الأسد أن ترجمة العمق في العلاقة السياسية بين سورية وإيران إلى حالة مماثلة في العلاقة الاقتصادية هي مسألة ضرورية، ويجب أن تستمر حكومتا البلدين في العمل عليها لتقويتها وزيادة نموها.

من جهته نقل الوزير بذرباش تأكيد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على دعم العلاقات الثنائية الاقتصادية بين طهران ودمشق، وعلى بذل أقصى ما بوسع إيران لتعزيزها لما فيه خير ومصلحة الشعبين.

وأشار الوزير بذرباش إلى مجموعة من العناوين الاقتصادية التي ستعمل عليها اللجان المختصة السورية الإيرانية في المرحلة المقبلة، وخاصة في مجال الاستثمار والطاقة والكهرباء.

حضر اللقاء الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

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