ماذا دار في لقاء الرئيس السوري بوزير الطرق وبناء المدن الإيراني

العالم-سوریا

وأكد الرئيس الأسد أن ترجمة العمق في العلاقة السياسية بين سورية وإيران إلى حالة مماثلة في العلاقة الاقتصادية هي مسألة ضرورية، ويجب أن تستمر حكومتا البلدين في العمل عليها لتقويتها وزيادة نموها.

من جهته نقل الوزير بذرباش تأكيد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على دعم العلاقات الثنائية الاقتصادية بين طهران ودمشق، وعلى بذل أقصى ما بوسع إيران لتعزيزها لما فيه خير ومصلحة الشعبين.

وأشار الوزير بذرباش إلى مجموعة من العناوين الاقتصادية التي ستعمل عليها اللجان المختصة السورية الإيرانية في المرحلة المقبلة، وخاصة في مجال الاستثمار والطاقة والكهرباء.

حضر اللقاء الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.