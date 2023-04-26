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نواب بريطانيون يطالبون بإعلان "فاغنر" تنظيما إرهابيا

نواب بريطانيون يطالبون بإعلان
الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

دعا نواب بريطانيون لإعلان قوات "فاغنر" الروسية "تنظيما إرهابيا نظرا للدور التخريبي الذي تلعبه في السودان وإقليم دارفور ودول إفريقية أخرى".

العالم-اوروبا

وتم تقديم تقرير بتوصيات موجهة إلى الحكومة البريطانية من قبل المجموعة البرلمانية بين الأحزاب بشأن السودان وجنوب السودان، بقيادة النائب السابق لوزير الخارجية (2021-2022) فيكي فورد.

وأفادت الوثيقة بأنه "يجب على المملكة المتحدة تقييم نتائج أنشطة مجموعة "فاغنر" والنفوذ الروسي في دارفور والسودان والساحل الإفريقي ومن الضروري إعلان مجموعة "فاغنر" تنظيما إرهابيا وفرض عقوبات عليها".

وطالب النواب بفتح تحقيق في تصدير الذهب من السودان لمعرفة إلى من تعود عائدات بيعه، والنظر في إجراءات منع استخدامه غير المشروع.

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نواب بريطانيون يطالبون بإعلان "فاغنر" تنظيما إرهابيا

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