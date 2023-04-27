شاهد.. نافذة على شبكات التواصل في العالم العربي

العالم - هاشتاغ

في التفاصيل.. هدنة جديدة في السودان منذ بدء الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لازمتها الخروقات منذ بدء سريانها في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وترديها بشكل مريع، حيث اعلنت منظمة الصحة العالمية عن مقتل أكثر من 450 شخصا في القتال الدائر في السودان ورجحت أن يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير.

وأطلقت حديقة السودان للحياة البرية، نداء مساعدة للحيوانات الموجودة في الحديقة، من بينها خمسة وعشرين أسدا جائعا، مع انقطاع الكهرباء ونقص الطعام، في وقت تتواصل فيه المعارك بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في انحاء العاصمة الخرطوم .

أما في الولايات المتحدة، فقد اعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024. من جهته هاجم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب الرئيس جو بايدن، واصفا إدارته ب"الفاشلة"، وذلك بعد ساعات من إعلان بايدن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.

في فلسطين.. أعلنت عائلة الناشط المقدسي المعتقل رمزي عباسي وفاة والدته حزنا على ابنها القابع في سجون الاحتلال منذ نحو ثلاثة أسابيع. وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين حملة إلكترونية للمطالبة بإطلاق سراح الناشط رمزي عباسي من خلال وسم الحرية_لرمزي_عباسي .

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