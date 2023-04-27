مراسل العالم يكشف آخر الأوضاع الميدانية والإنسانية في السودان

العالم - مراسلون

قال مراسل قناة العالم الاخبارية في السودان "طارق ابو شورة"، إن الاشتباكات العنيفة مازالت مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في اليوم الثالث من الهدنة، وأن هناك اشتباكات عنيفية في غرب وجنوب السودان منها في مدينة أم درمان، واشتباكات متفرقة في الخرطوم بحري.

وأضاف، أن الجيش السوداني دفع بتعزيزات كبيرة جاءت من خارج ولاية الخرطوم لتعزيز مواقفه في ولاية الخرطوم مشيرا الى أن دمارا كبيرا حل بالبنية التحتية لولاية الخرطوم.

سياسيا قال مراسل قناة العالم أن الجيش السوداني تسلم مبادرة منظمة إيغاد التي تمخضت عن الاجتماع بين رؤساء دول المنظمة، وتقرر في الاجتماع تكليف رؤساء كل من جنوب السودان وكينيا وجيبوتي بالعمل على مقترحات حلول للأزمة الحالية في السودان، وتتلخص في تمديد الهدنة الحالية إلى 72 ساعة إضافية، وإيفاد ممثل واحد من القوات المسلحة والدعم السريع إلى جوبا بغرض التفاوض حول تفاصيل المبادرة، مشيرا الى أن الجيش السوداني أبدى موافقته المبدئية على المبادرة، في حين قوات الدعم الرسيع لم ترد على هذه المبادة حتى هذه اللحظة.

وعلى المستوى الانساني، قال مراسل قناة العالم الاخبارية، إن معاناة السودانيين تزداد مع كل لحظة تمر على الحرب المندلعة بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث يعاني المواطن السوداني في ولاية الخرطوم من نقص في الموارد وانقطاع الكهرباء وشح مياه الشرب والوقود.

وأضاف، أن المواطن السوداني في ولاية الخرطوم يواجه صعوبة في الخروج من المنزل من اجل شراء حاجاته اليومية، بسبب النقص في الوقود والسيولة لان معظم المحلات التجارية والبنوك وماكينات الصرف الآلي مغلقة.

وأشار مراسل العالم، إلى أن السودانيين في ولاية الخرطوم قابعون في منازلهم ينتظرون قدرهم، لأنهم لا يستطيعون أن يفروا بجلدهم خارج الولاية بسبب عدم توفير المال وغلاء أسعار تذاكر الحافلات حيث وصلت تذكرة الحافلة الى ولايات السودان إلى أكثر من 500 دولار، وإذا أرادوا الفرار من القدر إلى مصر برا عن طريق الشارع الرئيسي القومي فإن سعر التذكرة وصل إلى أكثر من 500 دولار في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه.

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