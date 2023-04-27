امير عبداللهيان يلتقي نظيره اللبناني في بيروت

العالم - ايران

ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى مطار بيروت الدولي مساء أمس في زيارة رسمية الى لبنان على رأس وفد.

وكان في استقبال اميرعبد اللهيان في المطار ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب أيوب حميد، السفير الإيراني مجتبى أماني، النائبان إبراهيم الموسوي ورامي بو حمدان، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة عبير العلي ووفد من “تجمع العلماء المسلمين”.

وقال اميرعبداللهيان بعيد وصوله الى بيروت “حضرنا مرة أخرى لنعلن عن دعمنا القوي للشعب والجيش والمقاومة”، وتابع “الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما دعمت المفاوضات في المنطقة ولا تعتبر الحروب حلا”، واضاف “لدينا بعض الأفكار والمبادرات من خلال علاقتنا الثنائية لتحسين الأوضاع في لبنان”، واشار الى ان “ظروفا جديدة وبناءة تحدث في المنطقة”.

يُذكر أن وزير الخارجية الايراني زار لبنان في كانون الثاني/يناير هذا العام، إذ أكد خلال لقاء نظيره اللبناني أن بلاده لا تتدخل “بحال من الأحوال في شؤون لبنان”، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه “ندعم ونرحب بتلاقي وتحاور كل التيارات السياسية لحل مسألة الشغور الرئاسي، ونحن على ثقة تامة أن التيارات السياسية لديها الوعي السياسي والتجربة لتجد مخرجاً للفراغ”.

بيروت هي المحطة الثانية لجولة اميرعبد اللهيان بعد ان زار سلطنة عُمان يومي الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع الجاري.