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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 27-04-2023

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 27-04-2023

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