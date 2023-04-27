شاهد.. دلالات تطور العلاقات بين بكين وكييف

العالم - خاص بالعالم

ولساعة كاملة بحث الرئيسيان جملة من القضايا الراهنة، وعلى رأسها طرق تفعيل المفاوضات الروسية الاوكرانية للتوصل الى سلام دائم ينهي الحرب بين الطرفين.

الرئيس الصيني بدوره أكد لزيلينسكي أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من النزاع الحالي مع روسيا، وأبلغه أن بلاده سترسل مبعوثا خاصا لتحقيق تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.

من جانبه سارع زيلينسكي للكشف عن تعيينه سفيرا جديدا لأوكرانيا في بكين، مشيرا الى أن محادثاته مع الرئيس الصيني ستعطي دفعة قوية لاستعادة فاعلية الشراكة بين البلدين، وقال إنه قدم مقترحا لإنهاء الحرب مع موسكو.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "الآن هناك فرصة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين أوكرانيا والصين، جزء أساسي من المحادثة هو وجهات نظرنا حول سبل استعادة السلام العادل، لقد قدمت صيغة السلام الأوكرانية، ونقاطها المحددة. واتفقنا على مواصلة اتصالاتنا".



الخارجية الصينية أشارت الى أن هذه المكالمة تمت بمبادرة من كييف، وذلك بعد دعوات أوكرانية استمرت شهورا لإجراء مثل هذه المحادثات، وهو ما يعكس رغبة اوكرانية واضحة لوضع حد لهذا الصراع، لاسيما مع إعلان واشنطن ترحيبها على الفور بالمكالمة بين الرئيسين الصيني والاوكراني، غير أنها قالت إنه من السابق لأوانه معرفة إن كان الاتصال سيفضي إلى مقترح سلام في أوكرانيا.

في المقابل اتهمت وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا بتقويض مبادرات السلام برفضها الحوار مع موسكو، وقالت إنها تلاحظ استعداد الصين للانخراط في عملية السلام في أوكرانيا.

وفي سياق متصل أعربت فرنسا عن ترحيبها بالاتصال بين الرئيسين الصيني والاوكراني، فيما أكد الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا" خلال زيارته للعاصمة الاسبانية مدريد أن تحديد 'الطرف المحق' في النزاع بين روسيا وأوكرانيا لا يفيد في شيء، مؤكدا أن الأولوية يجب أن تكون لمفاوضات السلام.