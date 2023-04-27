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إعتصام أمام كلية الزراعة في الحسكة تنديداً بانتهاكات ميليشيا قسد

إعتصام أمام كلية الزراعة في الحسكة تنديداً بانتهاكات ميليشيا قسد
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

إعتصم حشد طلابي أمام كلية الزراعة في الحسكة اليوم تنديداً بانتهاكات ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي لحرم الكلية والاعتداء بالضرب على عميد الكلية د.قصي العمر.

العالم - سوریا

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